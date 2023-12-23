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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يواصل السقوط بهزيمة من وست هام

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام
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واصل فريق مانشستر يونايتد تحقيق نتائجه السلبية في الموسم الجاري 2023-2024، بالسقوط في فخ الهزيمة أمام مضيفه وست هام يونايتد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى المان يونايتد، اليوم، الهزيمة الثامنة له في البريميرليج هذا الموسم، بعد أيام قليلة من الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح جارود بوين التهديف في الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتحديدًا في الدقيقة 72، قبل أن يضيف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 78 من صناعة البرازيلي لوكاس باكيتا.

وتعرض مانشستر يونايتد لـ13 هزيمة بعد 26 مباراة هذا الموسم، وهو أكثر عدد من الهزائم التي تلقاها الموسم الماضي كاملًا بـ12 خسارة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 28 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس.

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