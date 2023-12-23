برلمانية: الرئيس السيسي يدير أزمة قطاع غزة بحكمة شديدة

قالت الدكتورة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُدير أزمة قطاع غزة بحكمة شديدة جدًا، حيث أرسل الكثير من المساعدات وقام بعلاج المصابين بالسرطان الموجدين في قطاع غزة، والكثير من الجرحى، وهذا الأمر ليس سهلاً.

وتابعت "متى"، خلال حوارها مع الإعلامي مظهر أبو عايد، ببرنامج "الرأي"، أن الشعب المصري رغم كل التحديات الموجودة لم يجوع، فكل شيء موجود، والأمن متوفر، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارته للدولة المصرية وسط هذا الكم الكبير من التحديات الإقليمية والعالمية.

وفي سياق آخر، قالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطوير القطاع الصناعي يكون من خلال البحث عن الخامات التي تصدر إلى الخارج، وإقامة الكثير من الصناعات على هذه الخامات، مشيرة إلى أن مصر تصدر الرمل البيضاء التي تتحول إلى زجاج، ومن ثم يتم إعادة استيرادها في شكل منتجات مرة أخرى.



