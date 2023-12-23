بالصور.. نجمات الفن يتألقن في حفل ختام الجونة السينمائي 2023

أقيم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023، في دورته السادسة، بحضور عدد كبير من نجمات الفن والمشاهير، وتألقت عدد من النجمات بإطلالاتهم الساحرة على السجادة الرملية



فعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان هذا العام السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال



وانطلقت هذه الدورة من مهرجان الجونة السينمائي 2023 بدون مظاهر احتفالية، تضامنًا مع الأحداث الجارية في غزة



وخطف عدد من نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهم الجذابة والهادئة والتى تميزت بالنعومة والتألق .



وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز وأجمل إطلالات النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى 2023:





ليلى علوى

ارتدت الفنانة ليلى علوى فستان أسود طويل وبه تطريز فضى منسدل عند منطقة الاكتاف الرقبة يتميز بقصة بسيطة والتى أظهرت تناسق قوامها وأنوثتها ونسقت معه الإكسسوارات الفضية ومكياج خفيف، واختارت أن يكون شعرها مرفوعا لأعلى.



يسرا



بينما طلت الفنانة يسرا بتصمميم مختلف ومميز حيث ارتدت بدلة سوداء ، تميزت بتصمميم الاوفر سايز ونسقت معه بعض الإكسسوارات البسيطة وكلاتش أخضر مطرز بالفضى واختارت وضع مكياج خفيفا لتصبح أكثر جمالا ورقيا كعادتها .



لبلبة

ظهرت الفنانة لبلبه بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا أسود قصير ونسقت معه القفازات الدانتيل ونسقت معه بعض الإكسسوارات الفضية لتظهر جمالها.



انجى المقدم

بينما اختارت الفنانة انجى المقدم إطلالة انثوية بجامب سوت أبيض كب، ونسقت معه كلاتش فضى وتركت خصلات شعرها منسدلة على ظهرها.

جيهان الشماشيرجى



تألقت الفنانة جيهان الشماشيرجى بفستان أسود طويل، كب بدون حملات وفتحة عند الساق وارتدت معه القفزات وجعلت شعرها يأخذ الشكل الكيرلى والتى أظهرت جمالها وأنوثتها وبساطتها وقامت بتنسيق الإكسسوارات الفضية معه.





أسماء جلال



بينما ظهرت الفنانة اسماء جلال بإطلالة ملائكية باللون الابيض مرتدية فستان كب طويل مطرز بالفضى من منطقة الصدر والبطن واظهرت قصة الفستان رشاقتها وقامت برفع شعرها لتضفى النعومه على وجهها واطلالتها







ناردين فرج



تألقت الفنانة ناردين فرج بفستان أسود طويل يحمل قصة ال "وان شولدر "وارتدت معه القفازات ونسقت معه اكسسوارات فضية لتظهر بإطلاله مميزة.





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