الدوري الإنجليزي.. سون وريتشارليسون يقودان هجوم توتنهام أمام إيفرتون

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق توتنهام، اليوم السبت، نظيره إيفرتون على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي، سون هيونج مين وريتشارليسون، هجوم السبيرز أمام التوفيز، بمعاونة السويدي ديجان كولوسيفسكي.

ويتطلع الفريق اللندني أمام إيفرتون لمواصلة انتصاراته، التي بدأت منذ مباراتين، بتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد ونونتنجهام فورست.

ويحتل فريق توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دافيز - إميرسون

خط الوسط: بابي سار - سكيب - ديجان كولوسيفسكي

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - برينان جونسون.