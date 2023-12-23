حركة تغييرات جديدة في وزارة الشباب والمديريات

كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب يستعد لإجراء تغيرات وتعديلات جديدة خلال الأيام المقبلة على قيادة وزارة الشباب والرياضة فى عدد من المناصب .

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن ذلك يأتي هذا ضمن سياسة وزير الرياضة فى تطوير دولاب العمل داخل الوزارة،

وتابع المصدر ان هناك تغيبرات وتعديلات ايضاً على قيادة مديرتي الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية

وأشار المصدر أن هناك حالة من الارتباك بين قيادات وزارة الشباب والرياضة ومعاوني ومساعدي الوزير بعد علمهم بنية الدكتور اشرف صبحي اجراء عدد من التغيرات.

وكان الدكتور اشرف صبحي، وزير الرياضة قام بإجراء تعديلات وتغيرات كبيرة داخل بعض ادارات الوزارة موخرًا فى قطاعي الشباب والرياضة وسيقوم بإستكمال التغيرات خلال الفترة المقبلة

ومن ناحية اخرى أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم إشارة البدء لانطلاق ماراثون الأهرامات، والذي تنظمه شركة ذا تراي فاكتوري للفعاليات الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإطلاق إشارة بدء الماراثون في نسخته الخامسة، مشيرًا إلى أن المارثون كل عام يشهد تطورًا كبيرًا في عدد المشاركين وفي فعالياته، حيث يشارك في الماراثون هذا العام اكثر من 4000 مشارك ومشاركة، من82 دولة حول العالم، كما تم تقسيم الماراثون في منافساته إلى "5كم، 10 كم، 21كم".

وأضاف وزير الرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تهدف دائما إلى نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة لدي الجميع، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري.

بالإضافة إلى دمج الرياضة بالأماكن السياحية والأثرية، لما تتمتع به مصر من تراث زاخر، حيث تمت إقامة الماراثون في منطقة الأهرامات إيمانا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر لما تتمتع به من آثار عريقة وجو مناسب.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الأحداث هو ما يضعها على رأس أولويات الدولة وهي الاهتمام بصحة المواطن المصري.

الجدير بالذكر ان ماراثون الاهرام قد حصل علي اعتماد من قبل الرابطه الدولية للماراثون وسباقات المسافات الطويله (AIMS) هذا العام.

حضر انطلاق الماراثون المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوي، ايمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري واحمد عبد الخالق مدير عام الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.