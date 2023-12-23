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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إجراء قرعة علنية على رحلة عمرة مجانية بين منتسبي جمعية أيتام ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تُجري جمعية بورفؤاد لرعاية الأيتام في محافظة بورسعيد، قرعة علنية على رحلة عمرة مجانية، مساء يوم الأثنين المقبل، وذلك بين منتسبات الجمعية من الحالات الأولى بالرعاية المسجلة لديها في تمام الساعة السابعة مساءّ بنادي هواة الصيد ببورفؤاد.

واشترطت الجمعية، في بيان لها، حضور منتسبات الجمعية لمراسم إجراء القرعة لدخول السحب عليها، وفي حالة سحب اسم أحدى المنتسبات من غير الحضور فلن تفوز بها وسيجرى سحب اسم آخر بدلا منها.

وتُقام القرعة بحضور جمال زين العابدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وعدد من قيادة المديرية والعاملين بها، وأعضاء مجلس إدارة جمعية بورفؤاد لرعاية الأيتام، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والإعلاميين والصحفيين.

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