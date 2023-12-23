تكريم مديري المدارس الحاصلة على مراكز أولي بالعروض الرياضية فى شمال سيناء

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم، مديري المدارس الحاصلة على مراكز أولى على مستوى الجمهورية بالعروض الرياضية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وفي بداية كلمته قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية لجهدها المبذول في الحصول على هذه المراكز المتقدمة.

كما تم تقديم الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الرياضية لجهودهم المبذولة في المعروض الرياضية، وقدمت إيمان طلعت الموجه العام، الشكر والدعم الكامل من وكيل الوزارة وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية، مما أدى إلى حصول المحافظة على المركز الأول جمهوري في المرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين والمركز الثالث جمهورى في المرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسين الإعدادية بنين.