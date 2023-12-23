حزب "روسيا العادلة" يعلن دعمه لبوتين في الانتخابات الرئاسية 2024

يجتمع حزب "روسيا العادلة" في مؤتمر انتخابي في موسكو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في مارس 2024، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر دعم ترشيح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وسيعقد المؤتمر الثالث عشر لحزب "روسيا العادلة" في موسكو، وسيحضره رئيس الحزب، سيرغي ميرونوف ونواب مجلس الدوما ورؤساء وممثلو الفروع الإقليمية للحزب وقيادة الشباب في الحزب.

وقال ميرونوف: "ندعم ترشيح الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لروسيا، وقد اتخذنا قرارا مبدئيا في هذا الشأن، والآن سيتم إعلانه رسميا".

وأشار ميرونوف إلى أن 213 مندوبا، بالإضافة إلى حوالي 300 ضيف مدعو، بينهم الفنانون والعلماء وممثلو المنظمات العامة، سيشاركون في أعمال المؤتمر.