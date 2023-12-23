البنك الزراعي يطلق مبادرة "احلم" لتمويل وتوزيع رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية

أعلن البنك الزراعي المصري اليوم السبت، عن اطلاق المبادرة الرئاسية "إحلم" لتمويل وتوزيع رؤوس الأبقار الحلاب المحسنة وراثيا عالية الإنتاجية على صغار المربين والمزارعين بفائدة ميسرة 5%.

وتمثل المبادرة الرئاسية "إحلم" ترجمة لرؤية الدولة في إنشاء علاقة تعاقدية بين صغار المزارعين وكذلك المصنعين لتفعيل سلاسل القيمه المضافة في مجال الاتجاه لتربية أفضل سلالات الماشية المحسنة وراثيا التي تمتاز بإنتاجيتها العالية من الألبان والتي يفوق إنتاجها أضعاف ما تنتجه السلالات المحلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج، بالإضافة للعائد الإجتماعي والمتمثل في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر مصانع ومزارع شركة "هيلثي ميلك" بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية للإعلان عن إطلاق مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين برعاية البنك الزراعي المصري، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ومحمد مصطفى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي ميلك، وعدد من السادة نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات البنك ووزارة الزراعة والمستفيدين من المبادرة.