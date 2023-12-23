انطلاق القوافل التعليمية بشمال سيناء تحت شعار «الجمهورية الجديدة..العلم والعمل»

تواصل مديرية الشباب والرياضة "إدارة البرلمان والتعليم المدني محافظة شمال سيناء، تنفيذ القوافل التعليمية في مدن العريش والشيخ زويد بشمال سيناء، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل».

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن شمال سيناء ستظل بؤرة اهتمام لدى القيادة السياسية، ونحتفي بتنظيم مشروع القوافل التعليمية والتنويرية علي أرض الفيروز و تنفذها الوزارة مع شركاء النجاح، للعام الحادى عشر على التوالى.



وأكد حسن عبدالوهاب، أن القوافل التعليمية برعاية وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع وزارتي «التربية والتعليم والتعليم ، والتنمية المحلية، من أجل المساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

ويقوم بالتدريس فيها نخبة من الخبراء التعليم المتخصصين وذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة-رئيس الإدارة المركزية للبرلمان وايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة.