سياحة أسوان: مجمع خدمات بأبو سمبل وتصريح لرحلات "كلابشة"

أكدت غرفة شركات السياحة، أن فرع الغرفة بأسوان بذل جهودا كبيرة لتسيير العملية السياحية والتسهيل على الشركات لتقديم الخدمة المميزة للسائحين على مدار العام الجاري، واستعرضت لجنة تسيير الأعمال بالغرفة برئاسة نادر الببلاوي، أبرز نتائج أعمال فرع الغرفة بأسوان خلال التقرير المقدم للجمعية الجمعية المزمع اجتماعها الخميس المقبل.

وقالت الغرفة في تقريرها، إن مجلس غرفة شركات أسوان عقد اجتماعا مع مدير مطار أسوان الدولي لمناقشة مشاكل شركات السياحة، وأبرزها عدم وجود كاونترات كافية للمسافرين، وتواجد ممثلي البنوك بعيدا عن مكان الدخول لتحصيل رسوم التأشيرات، وقيام إدارة المطار بتحصيل رسوم على إدخال وجبات السائحين المسافرين إلى صالة المطار، خاصة و أن الوجبة ضمن الاتفاق مع السائح ولعدم وجود الوقت الكافى يتم تسليمهم عند السفر، علاوة على التكدس بالصالة لوجود عدة رحلات مغادرة، وتم التغلب على أغلب المعوقات.

وأضاف التقرير: "تم حل مشكلة عدم وجود خدمات بطريق أسوان أبو سمبل بإنشاء مجمع خدمات عند كمين (توشكى)، كما تم التنبيه على شركات السياحة بالالتزام بالطرق والحارات في الرحلات إلى أبو سمبل، وعدم التزاحم وعدم السير بمسار خارج الطابور عند مدخل كمين أبو سمبل تفاديًا للتزاحم ولسرعة إنهاء إجراءات فحص السيارات".

وفيما يتعلق بالنقل السياحى، تم عقد اجتماع مع شركات السياحة بأسوان لإعادة النظر في تسعيرة النقل السياحى، وتمت الموافقة على زيادة الأسعار الاسترشادية الجديدة للنقل السياحي فرع الغرفة بأسوان بنسبة 15% اعتبارا من 2023/6/1، وكذا الموافقة على زيادة الأسعار مرة أخرى من 2023/10/1 بنسبة زيادة 10%، وفي حال زيادة السعر الرسمي المعلن في البنك لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري عن 5% يتم زيادة الأسعار بنسبة 50% من الزيادة السعرية للدولار، وفي حال زيادة سعر السولار يتم زيادة الأسعار بواقع 30% من زيادة السولار.

وتابعت: "تم مخاطبة اللواء محافظ أسوان بشأن طلب اقتصار انتقال السائحين بالسيارات السياحية والمرخصة لهذا الغرض من وزارة السياحة حرصًا على سلامة وأمان السائحين وحماية لمصالح شركات السياحة، وذلك نظرا لقيام بعض السيارات الملاكى والأجرة بنقل السائحين إلى مدينة أبو سمبل السياحية بغرض الزيارة، وقدم تم التنسيق والتعاون بين وحدة تأمين الأفواج السياحية وشركات السياحة بأسوان بتوفير المعلومات المطلوبة (بيانات المجموعات السياحية – أماكن الزيارة)، كما تمت مخاطبة شركات السياحة بضرورة التواصل مع وحدة تأمين الأفواج السياحية وذلك لتقديم العون والمساعدة في أي معوقات قد تواجههم خلال تنفيذ الرحلات البرية الاختيارية على مدار اليوم على أرقام الهواتف المرفقة بالخطاب".

وفيما يخص زيارة معبد كلابشة فإن بحيرة ناصر والمنطقة المحيطة أصبحت من المناطق المحظور التجول بها دون تصريح، طبقا لقرار رئيس الجمهورية، لذا فقد تم تطبيق منظومة استخراج تصريح زيارة معبد كلابشة للمصريين بدءا من 2023/6/1 من مكتب القوات المسلحة بمدينة ناصر، ويلزم استخراج التصريح قبل الزيارة بوقت كاف ولا يقل عن 24 ساعة قبل الزيارة، مع إمكانية استخراج التصريح في الحالات الطارئة والاستثنائية في نفس يوم الزيارة، وضرورة تقديم تفويض بأسماء الموظفين المرافقين والمستخرجين للتصريح، ثم تتقدم الشركة بطلب رسمي بزيارة المعبد للأفواج التابعة لها بالنسبة للمصريين مع استيفاء بيانات المجموعة من حيث: ( العدد / محل الإقامة / ميعاد الزيارة ) قبل الزيارة بمدة 24 ساعة على الأقل، وقيمة استخراج التصريح 50 جنيها لكل (5) أفراد".

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أنه لتحسين سير العمل وأداء الخدمة من الشركات السياحية بمطار أسوان على الوجه الأكمل، فإن الغرفة أخطرت الشركات ببعض التعليمات ومنها: ضرورة تواجد عدد كاف من مندوبي الشركات لاستقبال السائحين الوافدين بمطار أسوان الدولي وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم مع ضرورة وجود مندوب آخر خارج صالة الوصول بالمطار لتنظيم خروج السائحين وتعريفهم بوسيلة الانتقال، وكذا الالتزام بالتواجد بصالة الوصول الدولي في الميعاد المحدد لاستقبال السائحين الوافدين المطار وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، مع الالتزام بالزي المناسب واللائق بصالة الاستقبال مع توضيح الاسم (Name Tag) وشعار الشركة.

ومن بين الضوابط أيضا: تلتزم شركات السياحة بضرورة إرفاق صورة رخصة السيارة صالحة مع الإخطار المقدم من الشركة لاستخراج التصاريح لضمان أمن وسلامة السائحين، كما تمت مخاطبة شركات السياحة وشرطة السياحة والآثار بأسوان وشرطة المسطحات ونقابة المرشدين السياحيين الفرعية، بعدما تلاحظ عند تنفيذ رحلات الجولة النيلية للمجموعات السياحية تواجد السائحين على سطح المظلة الخاصة باللنش مما يعرض حياتهم لخطر الانزلاق في النيل أو انقلاب اللنش، وبناء عليه فقد تم إرسال منشور للشركات السياحية بأسوان ونقابة المرشدين السياحيين بالتنبيه على مندوب الشركة أو المرشد السياحي بعدم استخدام سطح اللنش السياحي حرصًا على سلامة السائحين.

ونوهت: "وبناء على شكوى الشركات السياحة المالكة للفنادق العائمة تم مخاطبة محافظ أسوان بشأن الخطاب الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بخصوص رسوم رفع مخلفات الفنادق العائمة وفرض زيادة تتراوح بين 100% و140% مما يسبب أعباء إضافية على شركات السياحة، وذلك بإعادة النظر في الزيادة المقترحة.