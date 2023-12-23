وكيل تعليم دمياط يتابع اختبارات tofas

تابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل تعليم دمياط انتظام العملية التعليمية بالسادات الابتدائية واختبارات "TOFAS" ،فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.





وتابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إجراء اختبارات "TOFAS" الدولية للرياضيات





واطمأن وكيل الوزارة على أداء الطلاب للاختبار وتيسير دخولهم لرابط المسابقة وحثهم على التركيز والهدوء ، حيث أدى ٥٠٨٤ طالباً وطالبة على مستوى محافظة دمياط الإختبارات "أون لاين" متمنيا للجميع التوفيق والنجاح .





يذكر أن "TOFAS "هو اختبار دولى اختيارى يعقد للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الأول الثانوى من خلال ستة مستويات فى الرياضيات من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول عبر الإنترنت دون استخدام الآلة الحاسبة مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ضمن التعاون مع اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي، ويتم إرسال الاختبار للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه.





وجه المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، التهنئة لطلاب دمياط البالغ عددهم 1799 ممن شاركوا في اختبار TOFAS للرياضيات المقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)





وأشاد "وكيل الوزارة" بشجاعة الطلاب من المدارس الحكومية في خوض تجربة التقدم لاختبار دولي كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعي إليه.





مؤكدا" أن الطلاب خاضوا تجربة التقدم لهذا الاختبار بأنفسهم، بداية بالتقدم للتسجيل، ثم خوض الاختبار وإرسال الإجابات إلكترونيًا للجهة القائمة على الاختبار باليابان.





مشيرا أن ما حصلم عليه من درجات وتفوق، كان من جهة محايدة منصفة، وهذا النوع من التقييم الخارجي مهم جدًا وله قيمة كبيرة.





كما وجه "عبد الرؤوف" خالص الشكر للمعلمين وموجهي مادة الرياضيات بقيادة عفاف جاد موجه عام الرياضيات والذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل إنجاح التجربة، مما أثمر بالنتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب