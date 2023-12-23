10.6 ٪ زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، "النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2022 "، حي يوجد 738.1 ألف خريج من التعليم العالي عام 2022 مقابل 667.4 ألف خريج عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 10.6٪.

كما يوجد 495.6 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2022 بنسبة 67.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي .

و 48.1 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2022 بنسبة 6.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي .

وهناك 124.9 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2022 بنسبة 16.9٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي .

و7.8 ألف خريجي الاكاديميات عام 2022 بنسبة 1.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي .

واشار الجهاز الي وجود 61.7 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2022 بنسبة 8.4٪من إجمالي خريجي التعليم العالي .

و 214.1 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 29٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة بعدد 110.7 ألف خريج بنسبة 15٪ ثم مجال الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 108.5 ألف خريج بنسبة 14.7٪.

و بلغ أجمالي خريجي الوافدين 7906 خريج بنسبة 1.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

وحصل 210.5 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية ( منهم 46.3 % للدبلوم ، 38.9% للماجستير ، 14.8% للدكتوراه ) .

و122 الف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه ) ، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية عام 2022 مقابل 110.5 ألف درجة علمية عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 10.4 ٪.

ونوه الجهاز انه حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2022 بعدد 56.4 ألف درجة علــمية بنســبة 46.2 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 21.7 ألف درجة علمية بنسبة 17.8 ٪، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 15.2 ألف درجة علمية بنسبة 12.5 % ، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 619 درجة علمية بنسبة 0.5ن إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2022.

و حققت جامعة جنوب الوادي المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2022 بعدد 13 ألف درجة علمية بنسبة 10.6 ٪، يليها جامعة الفيوم بعدد 9.5 آلاف درجة علمية بنسبة 7.8 ٪ ثم جامعة الزقازيق بعدد 9 ألاف درجة علمية بنسبة 7.4٪، يليها جامعة القاهرة بعدد 8.3 آلاف درجة علمية بنسبة 6.8 ٪.

و بلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 4949 وافـــــداً عام 2022 مقابل 2605 وافداً عام2021 بزيادة بلغت نسبتها 90 %.