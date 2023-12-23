قال الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، إن امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، بدأت اليوم وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بالمحافظة.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، برفقة محمد رفعت، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، سير العمل بلجنة بنين مطروح النموذجي، التابعة لإدارة مطروح الأزهرية، للتأكد من انتظام سير اللجان والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.

كما تابع الشيخ عطيه سالم، مدير العلوم الدينية والعربية للمنطقة، سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة، مؤكدا عدم تواجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي أدوا الامتحان اليوم في مادتي القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).

رئيس “أزهر مطروح” يطمئن على سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

IMG-20231223-WA0012

IMG-20231223-WA0011