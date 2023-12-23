غادة عبد الرحيم تشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة عين شمس

تناقش كلية الدراسات العليا للطفولة قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة مريم لويز ضيف أسعد غدًا الأحد تحت إشراف الدكتورة أسماء عبد العال الجبري أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم النفس التربوي المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

تتكون لجنة المناقشة من الدكتورة أسماء عبد العال الكبرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد رزق البحيرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس والدكتور شيرين عبد المعطى على أستاذ التربية الموسيقية للطفل المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية والدكتورة غادة عبد الرحيم على أستاذ علم النفس التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة

والتى تشارك ولأول مرة فى مناقشة مثل هذه الأبحاث الجامعية المهمة، وأعربت الدكتورة غادة عبد الرحيم علي عن سعادتها الغامرة بالمشاركة فى مثل هذه الأعمال الجامعية التى سيكون لها دورها المهم فى تنمية مهارات الأطفال.