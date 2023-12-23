رياضة القليوبية: تنفيذ 120 مشروعا استثماريا بعوائد 400 مليون جنيه

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بمركز شباب الدير والتي تشمل إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بتكلفة إنشائية تبلغ 4 مليون جنيه وقيمة إيجارية 10 آلاف جنيه شهريا لصالح المركز، بالإضافة لإنشاء كافتيريا بقيمة تبلغ 150 ألف جنيه وقيمة إيجاريه ألف جنيه شهريا لصالح المركز، ويتم توريد نسبة 25% لصالح وزارة الشباب والرياضة من القيمة الايجارية خلال مدة الانتفاع.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في بيان له اليوم، أن وزارة الشباب والرياضة نجحت بشكل كبير جدا فى تطوير البنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية من خلال تنفيذ ملف الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع والذي تنفذه الإدارة الاقتصادية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، تنفيذا لرؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف تعظيم الاستفادة من الاصول المملوكة للدولة وتقليل الاعباء المالية دون التأثير على ممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات للأعضاء ورواد المراكز.

وفى هذا الصدد أشار الصبروط، إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية استطاعت خلال الاربع سنوات الماضية من تنفيذ 120 مشروع استثماري بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة بواقع 106 مشروع داخل مراكز الشباب و14 مشروع داخل الأندية بإجمالي 60 هيئة، والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد حمامات السباحة على مستوى المحافظة لتصل 34 حمام سباحة، 28 ملعب خماسي، 2 ملعب متعدد، 27 مشروعات إنشاء محلات تجارية، مطعم، 7 كافتيريا ، 16 قاعة مناسبات، صالة بلياردو، 4 ملاهي وحدائق أطفال، وتساهم تلك المشروعات في زيادة العائد المالى لمراكز الشباب والأندية بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب والأندية و100 مليون جنيه لصالح وزارة الشباب والرياضة خلال مدة حق الانتفاع لكل مشروع.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن العائد من مشروعات الطرح الاستثماري لايقتصر على النواحي المالية فقط، بل يمتد لتحقيق عوائد اجتماعية ورياضية متمثلة في رفع العبء من على كاهل الدولة في تكلفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الجديدة، والعمل على زيادة قاعدة الممارسة وعدد المستفيدين، وجعل مراكز الشباب جاذبة للأسرة والاعضاء من خلال الخدمات التى يتم تقديمها وفقا للمشروعات الجديدة، وساهم أيضًا في توفير بيئة رياضية مناسبة لخلق أبطال رياضيين في كافة الألعاب الرياضية وضمان جودة الخدمات التي تليق بالمواطن في ظل الجمهورية الجديدة والكثير من العوائد التي تساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تستوعب أكبر عدد ممكن من الأعضاء وتساهم في تحقيق استراتيحية بناء الإنسان.