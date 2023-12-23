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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الدكتورة غادة عبد الرحيم علي تناقش رسالة ماجستير عن الأطفال من ذوي الاحتياجات.. غدًا

الدكتورة غادة عبد
الدكتورة غادة عبد الرحيم
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تناقش كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، غدًا الأحد، رسالة ماجستير الدراسات النفسية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بقسم الدراسات النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، حول ملف استخدام القصص الموسيقية الحركية لخفض نقص الانتباه وفرض الحركة لدى عينة من الأطفال والمقدمة من الباحثة إيمان عبد المرضى محمدى وهدان، وذلك تحت إشراف الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى، أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتورة غادة عبد الرحيم علي أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.

 وتتكون لجنة المناقشة من الدكتورة أسماء عبد العال الجبرى أستاذ علم النفس بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتورة أمل محمد حمد أستاذ علم النفس المساعد بقسم الدراسات النفسية للأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، والدكتورة شيرين عبد المعطى على أستاذ التربية الموسيقية المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة عبد الرحيم علي، أستاذ علم التربوى المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، التى أكدت الأهمية الكبيرة لهذه الرسالة فى ظل الاهتمام الكبير من مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بملف ذوى الهمم بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.

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الاحتياجات الخاصة التربية للطفولة المبكرة الدراسات العليا للطفولة