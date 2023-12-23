عناصر شابة في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام بالبريميرليج

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره وست هام بملعب لندن الأولمبي، إذ تنطلق المباراة في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويعتمد تين هاج على العناصر الشابة في تشكيل مان يونايتد في مباراة وست هام، حيث دفع بالمدافع الواعد ويلي كامبوالا، رفقة لاعب خط الوسط كوبي ماينو، بالإضافة إلى الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو الذي يقود الخط الهجومي بجانب راسموس هويلوند والبرازيلي أنتوني.

وعاد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد الفريق، لقيادة وسط ميدان الشياطين الحمر في المواجهة الصعبة أمام المطارق، وذلك بعد غيابه أمام ليفربول بالجولة الماضية من البريميرليج؛ للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المرتبة التاسعة وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - جوني إيفانز - ويلي كامبوالا - لوك شاو

خط الوسط: كوبي ماينو - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أنتوني - راسموس هويلوند - أليخاندرو جاراناتشو.