محافظ الجيزة يكلف ببدء تطوير القطاعات المنتهي تغطيتها بترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، أعمال تغطية وتأهيل ترعه المريوطية بدءا من منطقة كوبري الصحابة وحتي شارع الشيشيني بحي الهرم للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التغطية لتلك القطاعات والتي انتهت للبدء في تأهيل ورفع كفاءة وتجميل الممشي أعلي الترعة.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان بالبدء في أعمال إنشاء ساحات الإنتظار ومواقف السرفيس الحضارية والمراكز الخدمية والتجارية بالقطاعات المنتهي تغطيتها بدءا من كوبري الصحابة بالاتجاه القادم من الطريق الدائري علي أن تكون الأعمال بنفس الجودة اسوة بما تم تنفيذه بالقطاعات السابقة لتحقيق الشكل الحضاري للممشي بالكامل.

كما شدد علي ضرورة التأكيد علي الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال مؤكدًا علي متابعه نسب التنفيذ دوريا وعدم السماح بأي تقصير.

كما كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بتوجيه الشركة المنفذة لأعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف مسار طريق المريوطية بقطاع فيصل برفع كافة المخلفات ونواتج الأعمال والرتش لتحسين الصورة البصرية للطريق والحفاظ علي ما يتم إنجازة من أعمال موجها باستكمال خطة الرصف والتطوير للطريق لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم باستمرار تنفيذ أعمال التوسعه لمسار طريق المريوطية وتطبيق خط التنظيم والإستفادة من كافه المساحات لضمها لمسطح الطريق مشددًا على عدم السماح بوجود اي تعديات وإشغالات او سلالم مقامة بالمخالفة بمسار الطريق للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بطريق المريوطية.

كما كلف راشد رئيس حي الهرم بتركيب كاميرات مراقبة علي طول المسار الخاص بترعه المريوطية فيصل لمراقبة الحالة العامة للممشي ومنع ومواجهة اي أعمال سرقات تخص الباكيات الحديدية للأسوار والعناصر الكهربائية وغيرها حفاظًا على المال العام.

وفي نفس الاطار قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صرف مكافأة مالية للدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية كحافز له وذلك عقب ضبط فردين متلبسين أثناء سرقة الأسوار الحديدية الجمالية الخاصه بممشي المريوطية السياحى نطاق حي الطالبية وقد تم تسليم السارقين لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتم عرضهم على النيابة لاستكمال المسار القانوني مناشدا السادة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اي حالات مماثلة حفاظًا على المال العام.

وخلال جولته استمع المحافظ لشكاوي المواطنين حيث كلف راشد رئيس حي الهرم بالتشديد علي المقاهي والكافيهات بطريق المريوطية فيصل بعدم تعديهم علي مسار الطريق وارصفة المشاة وفي حاله المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وغلقهم بالتعاون مع شرطة المرافق وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم واشرف تامر رئيس حي الطالبية.