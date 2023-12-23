ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"أونروا": الوضع في غزة تقشعر له الأبدان وربع السكان يتضرعون جوعا

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان وربع السكان يتضرعون جوعا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وأضافت توما في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الجمعة: "لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإن الوضع يقشعر له الأبدان".

وقالت: "لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال فيها إن ربع السكان يتضورون جوعا نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".

وتابعت: "عندما كنت هناك مؤخرا، رأيت سكان غزة مرعوبين ومرهقين ويعيشون في خوف وقصف مستمر دون توقف".

واختتمت حديثها بالقول إن "ما نحتاجه الآن، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع".

الإذاعة البريطانية الامم المتحده الوضع في قطاع غزة غزة لاجئون