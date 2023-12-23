سبب استبعاد فيلم "فوي فوي فوي" من الترشيحات للأوسكار

أشار المخرج والمؤلف لفيلم "فوي فوي فوي"، عمر هلال، سبب خروجه من القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم بغير الإنجليزية.

وأكد هلال أن العمل كان قريبا جدا من المنافسة على الجائزة، ولكن الوقت لم يكن في صالحه، حيث لم يُعرض في عدة مهرجانات سينمائية، ليتسنى للجميع مشاهدته.

وكتب هلال في منشور عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله وشرف كبير إن فيلمي هو اللي مثل مصر.. فعلا كنا قريبين جدا من الترشيح، لكن الوقت لم يكن في صالح الفيلم، وعدم تواجده في مهرجان من وقت مبكر.. لكن الحمد لله".

ووصل فيلم "فوي فوي فوي" إلى قائمة أفضل 30 فيلما في العالم، ولكنه لم يصل إلى القائمة الطويلة من 15 فيلما، ليدخل المرحلة النهائية للترشيحات للأوسكار.

والفيلم من بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقى، ونيللي كريم، وأمجد الحجار، وهو من إخراج وتأليف عمر هلال.

وكشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة من جهتها اللائحة القصيرة في 10 فئات لحفل الأوسكار الـ 96 المقبل، وتضمنت فيلمين عربيين هما التونسي "بنات ألفة" والمغربي "كذب أبيض"

ومن المنتظر إعلان القائمة المختصرة لجائزة أفضل فيلم دولي في يناير، على أن يعلن الفيلم الفائز في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 10 مارس بلوس أنجلوس.