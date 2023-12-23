السيسي والرئيس الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب الرئيس السيسي رئيساً لمصر، حيث ثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة المُقدرة.

وقد تطرق الاتصال أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.

في سياق آخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.