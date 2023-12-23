بالإنفوجرافيك.. المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تكشف عن إنجازاتها

صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تقدم خدمات طبية مُتميزة، وتعتبر مركزا للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تقوم بدور مهم في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، من داخل محافظة أسيوط وخارجها، مشيرا إلى أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط شهدت خلال عام 2022/ 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، كما شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرات الأورام.

وأشار مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، إلى أنه استقبل (34077) مترددا على الوحدات، وأجرى (2910) عملية، في الفترة ١ /٧/ ٢٠٢٢ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور ضياء عبدالحميد مدير المستشفى، كما سجل المستشفى (6074) حالة بقسم الأشعة التليفزيونية، بمشاركة أعضاء الكادر الطبي والإداري والأمنى بالمستشفى.

جدير بالذكر، إن مستشفيات جامعة أسيوط شهدت خلال السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، وتمثلت أهم انجازات مستشفى جراحة المسالك الجامعي.