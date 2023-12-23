10 معلومات عن أكبر معصرة زيتون برأس سدر في جنوب سيناء

افتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤخرًا أكبر معصرة زيتون بمدينة رأس سدر، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والنائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

“البوابة نيوز” تقدم أبرز المعلومات عن أحدث وأكبر معصرة زيتون برأس سدر خلال السطور التالية:

تعمل المعصرة بأحدث النظم العالمية لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

تعد هذه المعصرة هي المعصرة الثانية بمدينة رأس سدر.

جرى إنشاؤها على مساحة 600 متر مربع.

بلغت تكلفتها 18 مليون جنيه.

تعمل المعصرة بطاقة 80 طنا في اليوم.

يجرى العصر بها من خلال خطوط عصر تبدأ بتنظيف الزيتون من أوراق الشجر وغسله، وفصل الزيتون عن الكسب والماء، ثم مرحلة الغسيل، وجرش الزيتون، واستقبال الكسب والماء من فاصل الزيت وطرد المخلفات للخارج.

يوجد بها وحدة فلترة الزيت باستخدام ورق الترشيح.

يوجد بها وحدة تعبئة الزيت في زجاجات أو صفائح.

يجرى استخدام مخلفات العصر في تصنيع علف للحيوانات.

وجود المعصرة يسهل على مزارعي الزيتون بالمدينة، ويسهم في التوسع في زراعة أشجار الزيتون التي تجود زراعتها بالمحافظة.

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