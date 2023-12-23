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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أكثر من 21 ألف شهيد بغزة.. والأطفال والنساء بنك أهداف لإسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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قال الدكتور ماهر صافي محلل سياسي فلسطيني، إنّ عدد الشهداء في قطاع غزة في ازدياد مستمر بأكثر من 21 ألف شهيد بالإضافة إلى الآلاف تحت الأنقاض ومعظمهم أطفالا ونساء وشيوخ.

وأضاف في حواره برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الشهداء جرى استهدافهم على نحو مباشر، وهذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي، أي النساء والأطفال، حيث تقاتل إسرائيل بكل قوة داخل قطاع غزة للانتقام وليس لتحقيق أي أهداف".

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: "كل الأهداف التي رصدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فشلت، أي الهدف الأمني والعسكري والقضاء على حماس وإعادة المحتجزين، ودمرت قطاع غزة بنحو 75%، حيث جرى تدمير شمال غزة والشجاعية والشاطئ، وبخاصة الشجاعية التي ينتقم جيش الاحتلال منها، حيث إن لها ذكريات كثيرة مع جيش الاحتلال وبخاصة لواء جولاني في عام 2014 عندما قُتل ما يزيد عن 14 جنديا وأصيب العشرات في حرب عام 2014 وكان الانتقام هو اللغة الموجودة لقائد لواء جولاني الذي قُتل قبل أيام مع 11 فردًا إسرائيليا".
 

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