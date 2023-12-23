محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الاتحاد المصرى للقوة البدنية ومصارعة الذراعين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة ومصارعة الذراعين والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة بالعريش، وذلك بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة.

واكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال اللقاء ترحيبه و دعم المحافظة لجميع اللعبات الرياضية وتنفيذها داخل المحافظة ، مشيراً الى مشاركة الهيئات الشبابية في البطولة والتي تقام بالصالة المغطاة بالعريش ،كما ناقش واللواء محمود بركات العمل علي توسيع وانتشار اللعبة داخل المحافظة بشكل اكبر

وأضاف المحافظ أن الرياضة تشهد ازدهارا كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بفضل دعمه للرياضة والشباب .

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة ومصارعة الذراعين ، أن الاتحاد المصرى يهدف إلى نشر اللعبة فى جميع ربوع مصر لتوسيع قاعدة الانتشار والممارسة لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب والاندية والهيئات الرياضية.

ومن جانبه اكد كابتن ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء شكره لرئيس اتحاد مصارعة الذراعين اللواء محمود بركات ووفد الاتحاد المشارك بالبطولة لتنفيذها بشمال سيناء واكد علي استعداد المحافظة لاستقبال البطولات

كما اوضح دور وزارة الشباب والرياضة و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم للشباب في جميع المجالات الشبابية والرياضية و العمل على توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم الرياضية المختلفة فى سبيل إعدادهم على الوجه الأكمل استعدادا للبطولات وتحقيق أفضل النتائج بها.