كأس العالم للأندية.. إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد أول ميدالية

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة لجماهير النادي، بعد تحقيق الفريق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023.

وحقق الأهلي الفوز على أوراوا الياباني بطل آسيا برباعية مقابل هدفين امس ليحقق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

نشر إمام عاشور صورة بالميدالية البرونزية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها: الحمد لله الأهلي تالت عظماء العالم، أول مشاركه ليا في كأس العالم للأندية، أول هدف في البطولة وأول جايزة رجل المباراة.

وأضاف: أول ميدالية عالمية في مسيرتي كلها، رغم إن طموحنا كان أعلى من كدة في البطولة، لكن التوفيق مكنش معانا في بعض الأحيان.

واختتم إمام عاشور رسالته: فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعبين أبطال إفريقيا، شكرًا مجلس إدارة الأهلي، مبروك لكل جماهيرنا العظيمة، ولسه في تحديات كبيرة طول الموسم هنحققها بدعم جماهيرنا العظيمة.

وكانت اللجنة الفنية لبطولة كأس العالم للأندية، أعلنت اختيار إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة الأهلي وأوراوا الياباني والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.