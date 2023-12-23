العراق يرسل دفعة جديدة من المواد الإغاثية إلى قطاع غزة

السبت 23/ديسمبر/2023 - 12:06 م

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي زيدان خلف، اليوم السبت، إرسال دفعة جديدة من المواد الإغاثية إلى غزة بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي.

الفلسطيني أرسلت الدفعة السابعة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة" لافتًا إلى أن مجموع المواد الإغاثية والطبية المرسلة نحو 90 طنًا، فضلًا عن 10 ملايين لتر من الوقود من ميناء خور الزبير في البصرة.

وأضاف أن عملية إرسال وجبات الإغاثة للشعب الفلسطيني ستستمر تنفيذًا لأمر رئيس الوزراء العراقي عبر الجسر الجوي بين العراق ومصر وبالتنسيق مع السلطات المصرية؛ تمهيدًا لإرسال المواد عبر معبر رفح.

بدوره، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في تصريح - تخصيص طائرة c130 من القوة الجوية العراقية لإرسال المواد الإغاثية للشعب الفلسطيني بحمولة 15 طنًا إلى مطار العريش، مشيرًا إلى أن عدد الطائرات العسكرية التي أرسلت إلى مطار العريش بلغ 9 طائرات وبواقع 7 رحلات جوية.وقال خلف - في تصريح أوردته كالة الأنباء العراقية (واع)-: "إن لجنة جمع التبرعات للشعب.