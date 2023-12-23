هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة الأسابيع المقبلة

قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يستعد خلال الأسابيع القليلة القادمة للانتقال للمرحلة الثالثة من عمليته في قطاع غزة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "القدس" الفلسطينية، فإن المرحلة الثالثة من الخطة الإسرائيلية تقضي بالانسحاب من العمليات البرية وتقليص عدد قوات الاحتياط وبعض القوات النظامية، ومنحها راحة، والتحول إلى أهداف محددة تستهدف اغتيال قيادات المقاومة، إضافة لإقامة شريط أمني عازل بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف غزة.

وقالت هيئة البث: إن جيش الاحتلال يسيطر على معظم أنحاء شمال قطاع غزة، باستثناء الدرج والتفاح، ويواصل معركته البرية في الجنوب قرب خان يونس ورفح ببطء شديد نظرا للمقاومة العنيفة.

وتابعت: العمليات في الجنوب تستهدف اغتيال قادة حماس ومحاولة الامتناع قدر الإمكان عن التسبب بمصرع المحتجزين لدى المقاومة.