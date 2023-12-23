استمرار حبس المتهم بقتل شاب في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، حبس المتهم بقتل شاب في حلوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة بوصول المجني عليه الي المستشفي متوفيًا، بعد إصابته بجرح طعني بالجسم إثر إدعاء مشاجرة مع آخر أدت إلى مقتله، وتم إخطارالنيابة بالواقعة.

وفي محضر الشرطة.. اتهم والد المجني عليه (عاطل) بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

وأمام جهات التحقيق.. اعترف المتهم في النيابة، بقيامه بطعن المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها باستخدام سلاح أبيض " سكين"، وطعن المجني عليه الذي فارق الحياه بعد نقله إلى المستشفى.