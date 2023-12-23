استكمال محاكمة المتهمين بقتل عامل ببندقية آلية في الجيزة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، استكمال محاكمة المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.





وفي وقت سابق، كانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين «ع. ف. ش»، «م. ح. ع» بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم (17019 لسنة 2021) منشأة القناطر، والمقيدة برقم (5290) كلي جنوب الجيزة.



كما وجهت النيابة للمتهمين تهمه حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.