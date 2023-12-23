ضبط 450 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 450 شيكارة أسمدة مدعمة زنة 50 كجم بأجمالى 22500 كجم بناحية قبل طرحها بالسوق السوداء وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم مصادرة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

وجاءت الحملة فى إطار الحفاظ على الدعم وخاصة الأسمدة المدعمة المخصصة للجمعيات الزراعية لتوزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية وخاصًة فى وقت زراعة الأقماح المحلية والمحاصيل الشتوية والعمل على منع تداولها فى السوق السوداء.