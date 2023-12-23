ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي في غزة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي من قطاع غزة، وهناك نحو 18 شهيدًا جراء استهداف منازل بالنصيرات وسط القطاع.

وأضافت عوكل، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الاحتلال يحاول خلق منطقة عازلة بطول 2 كم شرقي قطاع غزة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إلى أن 70% من منازل مدينة غزة وشمال القطاع دمرت بشكل كامل، وأيضًا تم تدمير 25% من منازل المواطنين في خان يونس جنوبي القطاع.

ونوهت مراسلة القاهرة من رفح الفلسطينية بأن الاحتلال يحظر دخول المساعدات للكثير من المناطق بالقطاع.