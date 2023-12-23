حزب المؤتمر: السيسي يسعى لإقامة دولة فلسطين المستقلة

أكد الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى وقف إطلاق النار على غزة، بما يعكس حرصه على دعم القضية الفلسطينية وحماية المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواحهم.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، وفي كل لقاءاته واتصالاته برؤساء وملوك دول العالم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ويحمله صمته على جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن اتصال الرئيس السيسي، ونظيره الفرنسي جاء في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.

وتابع الدكتور أحمد منصور، أن مباحثات الرئيسين تستهدف تجنب توسيع نطاق الصراع في المنطقة، وضرورة العمل الجادّ دولياً لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام، من خلال إنفاذ حل الدولتين.

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، بضرورة تحرك المجتمع الدولي ووقف إطلاق النار على غزة، لافتا الي ان نفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية تؤدي كل يوم لوفاة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم أمام المحكمة الدولية لانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية وارتكاب جرائم حرب متتالية

يشار إلى أن بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأوضاع في قطاع غزة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأكد السيسي ضرورة وقف العمليات العسكرية في القطاع لحماية المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "ماكرون حرص على توجيه التهنئة للسيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة"، مؤكداً استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر.