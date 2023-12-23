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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تصد 7 هجمات لأوكرانيا في منطقة كوبيانسك

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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قال المتحدث باسم مجموعة القتال الروسية الغربية سيرجي زيبينسكي، اليوم /السبت/، إن وحدات القتال الغربية تمكنت من صد سبع هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك. 
وأضاف زيبينسكي "صدت وحدات المشاة الآلية التابعة لجيش الروسي بدعم من المدفعية خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواءين 14 و115 الميكانيكيين ولواء الهجوم الجوي 95 بالقرب من بحيرة ليمان، واضطرت القوات الأوكرانية إلى التراجع في الاتجاهين الجنوبي والجنوبي الغربي، وقامت القوات الأوكرانية أيضا بمحاولتين أخريين للهجوم المضاد بالقرب من زيجلوفكا وتيرني، وتم صدهما أيضا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأشار إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير دبابتين من طراز ليوبارد 2.

وأوضح أن فريق منظومة المدفعية ذاتية الدفع دمر دبابة من طراز "ليوبارد 2" بالقرب من مستوطنة تيرني، لافتا إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت ما يصل إلى 55 جنديا ودبابتين من طراز ليوبارد 2 وعربتين قتاليتين مدرعتين من طراز إم 113.
 

كوبيانسك جيش الروسي القوات الروسية