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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مرشحة للرئاسة الأمريكية تنفق ثروة على قصر فخم في جزيرة  كياوا

نيكي هايلي المرشحة
نيكي هايلي المرشحة للرئاسة الأمريكية
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أنفقت نيكي هايلي المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية 2.4 مليون دولار على شراء عقار على الواجهة البحرية في جزيرة كياوا بولاية ساوث كارولينا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

واشتركت مع زوجها مايكل هايلي لشراء هذا القصر الفخم، الذي كان في الأصل معروضا للبيع مقابل 3.3 مليون دولار، والذي تم تشييده سنة 2003 على مساحة نصف فدان، ويطل على مناظر خلابة لنهر كياوا.

وعلى مر السنين، استضافت كياوا عددا كبيرا من الضيوف البارزين، بما في ذلك بيل وهيلاري كلينتون وجورج كلوني وأوبرا وينفري والرئيس جو بايدن.

ويتميز العقار بهندسة معمارية متطورة، حيث يضم شرفات متدرجة وتراسات خاصة ومسبح ورواق بجانب المسبح فيه مطبخ خارجي. وتبلغ مساحته الداخلية أكثر من 5700 قدم مربع، ويتسع لأربع غرف نوم و4.5 حمامات، ويوفر مساحات رسمية واسعة.

 

الرئيس جو بايدن اوبرا وينفري جزيرة