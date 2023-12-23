ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يستهدف خلايا إرهابية بوسط البلاد

مليشيات الشباب
مليشيات الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت القوات المسلحة الصومالية، تمكنها بالتعاون مع القوات الصديقة، من تدمير معقل منسوب لميليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" بجنوب إقليم "مدغ"، في ولاية "غلمدغ" الإقليمية وسط البلاد. 
ونقلت وكالة الأنباء  الصومالية (صونا) اليوم السبت، عن ضباط بالجيش الصومالي "إن العملية العسكرية المشتركة حققت الهدف المنشود من استهداف الخلايا الإرهابية في أحراش (جيح جيحك) الفاصلة بين منطقتي (عاد) و(عدلي) بالإقليم".

وأوضح الضباط أن الجيش الصومالي تمكن أيضا خلال العملية من تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.

غلمدغ تنظيم القاعدة الصومال مليشيات الشباب