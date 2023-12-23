البيت الأبيض: نراقب عن كثب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر

أكد البيت الأبيض، أنه يراقب عن كثب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يؤثر الوضع - على نحو كبير - على أسعار المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء العطلات أو توافرها للمستهلكين.

وقالت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت - إن "الاقتصاد الأمريكي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلا، وانتعش سوق العمل وبقاء النمو قويا".

وأشارت إلى أن "واشنطن ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل عدة؛ مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، وإمكانية تعطل أسواق الحبوب، والمستجدات في البحر الأحمر".