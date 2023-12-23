دبلوماسية أمريكية: نعمل على تزويد العراق بتقنيات جديدة لتخفيف أزمة الكهرباء

السبت 23/ديسمبر/2023 - 10:27 ص

أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق الينا رومانسكي، أن بلادها تعمل مع الوكالة الدولية والشركات والمنظمات الدولية، على تزويد العراق بتقنيات جديدة لتخفيف أزمة الكهرباء.

وكتبت رومانسكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت - "نعمل مع الوكالة الدولية ومع الشركات والمنظمات الدولية لتزويد العراق بتقنيات جديدة وتوفير المزيد من الكهرباء خاصة خلال أشهر الصيف".

وقالت: "شبكات الكهرباء في العراق قديمة يمكن أن تفقد ما يصل الي 70% من الكهرباء بسبب عدم الكفاءة التسريب، وتفقد بين 40 إلى 50 % من إجمالي الطاقة التي تنتجها قبل وصولها إلى المنازل".

يشار إلى أن سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق، صرحت - في وقت سابق - بأن شركة (الترون) الأمريكية جاهزة لتحديث شبكة الكهرباء وتنظيمها وتوزيع قطاع الطاقة على المستهلكين في البلاد.

