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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غارات مكثفة تستهدف شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

الغارات الاسرائيلية
الغارات الاسرائيلية على غوة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، في نبأ عاجل بوجود غارات مكثفة تستهدف شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفرت الغارات عن 40 شهيدا في خان يونس جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا في المناطق الشرقية بمدينة رفح، وفي أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقتي المغراقة والزهراء وسط غزة، وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

غارات مكثفة خان يونس قطاع غزة طيران الاحتلال العدوان الإسرائيلي