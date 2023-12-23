أوكرانيا: إصابة 6 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون 83 مرة خلال 24 ساعة

السبت 23/ديسمبر/2023 - 10:14 ص

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، عن إصابة ستة أشخاص جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 83 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن روسيا قصفت خيرسون بـ439 قذيفة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها لمنطقة خيرسون، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في المنطقة.