ads
السبت 23 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: إصابة 6 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون 83 مرة خلال 24 ساعة

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، عن إصابة ستة أشخاص جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 83 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن روسيا قصفت خيرسون بـ439 قذيفة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها لمنطقة خيرسون، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في المنطقة.

خيرسون روسيا طائرات مسيرة