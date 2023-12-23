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السبت 23 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد برونزية المونديال.. بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات للمشاركة في السوبر

الأهلي في مونديال
الأهلي في مونديال الأندية
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تغادر بعثة الأهلي المملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت متوجه إلى الإمارات استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقرر إقامتها في الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأنهى النادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها مدينة جدة بالحصول على الميدالية البرونزية.

وكان الأهلي اختتم مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على نظيره أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين أمس الجمعة، ليحصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ الأهلي خلال مشاركته الـ 9 في مونديال الأندية.
 ويترأس خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي بعثة الفريق الأحمر خلال فترة تواجدها في الإمارات.
ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء بعد غد الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر للأبطال.
على أن يلعب المتأهل من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر وبيراميدز في نهائي كأس السوبر للأبطال المقرر إقامتها يوم 28  ديسمبر الجاري.

الأهلي في مونديال الأندية بعثة الأهلي في الإمارات السوبر المصري للأبطال