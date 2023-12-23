إزالة 10 حالات تعدي بأسوان وكوم أمبو.. صور

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستكمال سلسلة الحملات المكبرة للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية .

وشدد على إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، ومصادرة أى مواد مستخدمة فى أعمال البناء .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 8 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق حى جنوب بمساحة 3300 م2 ، وذلك بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة علاء آدم رئيس الحى ، والعاملين بالوحدة المحلية والحى ، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتين تعدى لمساحة 1050 م2 بمنطقة النجاجرة بنطاق حى شرق المدينة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بكوم أمبو ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

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