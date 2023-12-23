بلينكن يؤكد ضرورة اتخاذ إسرائيل جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين

السبت 23/ديسمبر/2023 - 09:24 ص

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على ضرورة اتخاذ إسرائيل جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت أن بلينكن وجالانت بحثا الجهود النشطة لتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وزيادة مستويات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأكد بلينكن، بحسب البيان، على التزام الولايات المتحدة بتعزيز خطوات ملموسة نحو تحقيق الدولة الفلسطينية المستقبلية.

كما نوه إلى أهمية التدابير الرامية إلى منع توسع رقعة الصراع، بما في ذلك الخطوات الإيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان

