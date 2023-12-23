أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 23 ديسمبر 2023

السبت 23/ديسمبر/2023 - 09:10 ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية المصرفية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار بداية اليوم السبت ، في البنك المركزي المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما سجل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في ( بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية ) .

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيها.

فيما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.



كما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك سايب حوالي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع