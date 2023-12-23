"الغضبان" يهنئ أبناء بورسعيد بالذكرى 67 لعيد النصر

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الشعب المصري عامة وأبناء محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور 67 عامًا على انتصار أبطال المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

وأكد المحافظ، في بيان له، أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن بورسعيد دائمٱ تعد أرض الإنجازات والانتصارات فى الماضي والحاضر، وأن المشروعات القومية التى حققتها بورسعيد مؤخرا تضاف لسجل الإنجازات التاريخية لمحافظة بورسعيد، والتي شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبنائها المخلصين.

وشدد على أن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي ليست مقتصرة على احتفالات فنية فقط، بل تشتمل افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية والتى تأتي ضمن سلسلة افتتاحات شهدتها بورسعيد في الٱونة الاخيرة، وخلال الفترة المقبلة سيجرى افتتاح عدد من المشروعات فى مختلف المجالات، لاستكمال منظومة التنمية والتطوير التى تشهدها بورسعيد.