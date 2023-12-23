"بلومبرج": الكونجرس الأمريكي هذا العام كان الأكثر خمولا

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الكونجرس الأمريكي أقر عام 2023 أقل عدد من القوانين منذ سبعينات القرن الماضي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ونقلت الوكالة عن بيانات معهد بروكينجس وصحيفة "واشنطن بوست": "لكن يتكون حتى الآن الانطباع أن هذا سيكون الكونجرس الخامل تاريخيا.

وستمنح قوة القانون في العام الجاري لأقل من 30 مشروع قانون وهو أدنى مؤشر منذ عام 1973 على الأقل".

وأشارت إلى أن مسؤولية هذا الوضع يتحملها الجمهوريون من مجلس النواب، لأن المشرعين الآخرين في المجلس يواجهون صعوبات في التوصل إلى اتفاق معهم.

ووفقا للوكالة، سجل الجمهوريون في مجلس النواب رقما قياسيا جديدا من حيث عدد مشاريع القوانين المقترحة التي فشلت في الحصول على العدد المطلوب من الأصوات أو تم سحبها في اللحظة الأخيرة.