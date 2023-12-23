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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الصحة العالمية» تعلن عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الانتشار الوبائي إن عدد الإصابات بكوفيد-19 (كورونا) في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 52% في 28 يوما مقارنة بالأيام الـ28 السابقة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في نفس هذه الفترة تم الإبلاغ عن 850 ألف حالة إصابة جديدة.

وأضافت في تقريرها أنه "على الصعيد العالمي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 52% خلال فترة 28 يوما من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت المنظمة أن فيروس كورونا المستجد تكيف مع الإنسان، ومع ذلك هو مستمر في التحور.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ارتفاع حاد في عدد الإصابات