فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة ومخيم جنين

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة ومخيم جنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأكد شهود عيان لـ"وفا" أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأشاروا إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخبم جنبن، في وقت تدفع فيه قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من عدة محاور.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات مطلة على مخيم جنين، ونشرت القناصة بداخلها وعلى أسطحها.

كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال.