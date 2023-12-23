بورصة المغرب تغلق على تباين في الأداء

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها يوم الجمعة، على تباين في الأداء، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.01%، عند 12.182،1 نقطة.



وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.08 %، ليستقر عند 998،82 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.9% بمجموع 903،92 نقاط.



وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ربح بنسبة 0.06 % بمجموع 11.298،34 نقطة.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 7495 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629 مليار درهم مغربي.