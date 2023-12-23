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السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على تباين في الأداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها يوم الجمعة، على تباين في الأداء، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.01%، عند 12.182،1 نقطة.


وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.08 %، ليستقر عند 998،82 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.9% بمجموع 903،92 نقاط.


وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ربح بنسبة 0.06 % بمجموع 11.298،34 نقطة.


وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 7495 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب تغلق على تباين في الأداء البورصة